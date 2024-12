Carro (CEO Leverkusen): “Xabi Alonso? Partiamo dal presupposto che rimarrà. Non ci sono altri segnali”

Nella sua lunga intervista rilasciata al quotidiano Kölner Stadt-Anzeiger, Fernando Carro, CEO del Bayer Leverkusen, ha parlato anche del futuro di Xabi Alonso, dato che ci sono voci su un suo possibile addio: “Partiamo dal presupposto che rimarrà. Non ci sono altri segnali. Manteniamo un rapporto molto stretto e di fiducia con lui, la sua famiglia e il suo consulente. Anche il suo contratto durerà un altro anno e mezzo. Come al solito, è coinvolto in tutti i processi e nella pianificazione, anche oltre la stagione”.

Foto: Instagram Xabi Alonso