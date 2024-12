Carro (CEO Leverkusen): “Difficile che Wirtz rimanga senza il rinnovo. Non è quello che vogliamo”

Fernando Carro, CEO del Bayer Leverkusen, è intervenuto ai microfoni del quotidiano Kölner Stadt-Anzeiger, parlando della situazione legata a Florian Wirtz: “Ha già prolungato? Sarei stato felice se fosse stato vero. Lo status è che Florian ha un contratto con noi fino al 2027. Vorremmo che rimanesse a Leverkusen almeno fino al Mondiale 2026, il che rende sensato prolungare il suo contratto. Parliamo con lui e la sua famiglia in modo molto confidenziale”.

Sulla possibile permanenza anche in caso di mancato rinnovo: “Sarà difficile, devo essere onesto. Non è impossibile, ma non è quello che vogliamo”.

Infine:”La questione è anche cosa vorrebbe Florian Wirtz se volesse cambiare. Ma ci permettiamo anche di dire: non ci sono più così tanti club migliori del Bayer Leverkusen per avere la possibilità di vincere titoli”.

Foto: Instagram Wirtz