Carro (ad Leverkusen): “Non lasceremo andare Wirtz per meno di 150 milioni di euro”

Florian Wirtz ha incantato il mondo del calcio nella grande stagione del Bayer Leverkusen. E il suo nome, inevitabilmente, è finito nel taccuino dei più grandi club europei. Intervenuto ai microfoni di Radio Marca, però, l’amministratore delegato del Leverkusen, Fernando Carro, ha così parlato del talento in chiave mercato: “Mai dire mai nel mercato, ma una cosa è certa: non lasceremo mai andare Florian per meno di 150 milioni di euro”.

Foto: Instagram Wirtz