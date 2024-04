Carro (ad Leverkusen): “Ho sbagliato, Wirtz non vale 150 milioni. Per noi non ha prezzo”

Ieri Fernando Carro, CEO del Bayer Leverkusen, ha dichiarato che non avrebbe mai lasciato partire Wirtz per 150 milioni. Oggi, durante l’intervista concessa a Sport Studio l’amministratore delegato del Leverkusen è tornato a parlare del prezzo del talento tedesco: “Ho sbagliato a dire che il prezzo per lui si aggira sui 150 milioni di euro. In effetti, per noi non ha alcun prezzo”.

Foto: Instagram Wirtz