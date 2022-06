Carretta si presenta: “Il Sudtirol mi ha voluto fortemente, sono felice di essere qui”

Mirko Torretta, il nuovo bomber del Sudtirol ha firmato nelle scorse ore il contratto che lo legherà alla squadra altoatesina per i prossimi due anni. Subito dopo si è presentato alla stampa e ai nuovi tifosi con queste parole.

“Sono molto contento di aver firmato con un club come questo, in una società importante e molto ben strutturata come l’FC Südtirol, in cui ci sono le basi e sussistono tutti i presupposti per fare buone cose. Da parte mia c’è l’apprezzamento nei confronti di una realtà che mi ha cercato, che ha riposto fiducia verso di me, che mi ha fatto sentire da subito parte integrante di un progetto, oltre che la consapevolezza di arrivare in una squadra, in una società organizzata, impegnata da tempo in un costante processo di crescita e sviluppo in tutti i sensi. Arrivo per fornire il mio contributo a tutto tondo. – continua Carretta come si legge sul sito del club – Sono ormai quasi sei anni che gioco in B e credo di avere acquisito una certa conoscenza della categoria. Oltre a questo farò di tutto fuori dal terreno di gioco per portare il mio bagaglio di esperienza. La B è un campionato sicuramente molto diverso rispetto alla C, sotto tanti punti di vista e diversi aspetti. A Perugia ho avuto modo di giocare con Filippo Sgarbi e Manuel De Luca, due ex che mi hanno parlato benissimo di questa società e di questo territorio. Quando l’hanno saputo mi hanno ribadito che questo è un club al top. Posso dire che tutti quelli che conosco con un trascorso in biancorosso mi hanno detto splendide cose e anche questo mi ha indotto ad accettare subito con immenso piacere e grande voglia di fare bene. Sia Pippo che Manuel, quest’ultimo bolzanino autentico, mi hanno fatto tanti complimenti”.