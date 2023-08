Carretero: “Isco? A Madrid era demotivato, ora fisicamente è al 110%”

Rodrigo Carretero, co-fondatore del Crys Dyaz High Performance Center, è stato intervistato ai microfoni di ‘El Larguero’ di Cadena SER per parlare delle condizioni fisiche di Isco prima che il giocatore possa esordire con il Betis contro il Siviglia: “Ci ha contattato circa un anno fa per sapere se volevamo prepararlo. Ero un po’ demotivato a Madrid. Voleva rimettersi in forma e abbiamo lavorato con lui. Attraverso Dani Jiménez, un altro collega ed io abbiamo creato un programma di allenamento per ottenere risultati che si sono visti e si vedranno al Betis”. Allenamento dopo la partenza dal Siviglia: “In quel periodo ci siamo allenati due volte. Dopo il Siviglia, voleva continuare. Quasi tutti i giocatori hanno un personal trainer. Idealmente, ognuno dovrebbe avere e coordinarsi con il club. È il modo in cui è andata la NBA o la NFL. Teniamo d’occhio ogni disturbo”. Come è arrivato al Betis: “Se quando è arrivato al Siviglia era al 100%, ora è al 110%”.

