Carrera, l’ultimo tentativo dell’Ascoli in confusione

L’Ascoli ha sbagliato tutto, sul mercato e in campo. Una gestione incomprensibile, l’improvvisazione totale, ulteriore conferma che non ci sono più i dirigenti di una volta. Eppure stiamo parlando di una piazza blasonata e che meriterebbe molto di più. Adesso tocca a Massimo Carrera dopo la decisione presa ieri dal club di esonerare Fabrizio Castori. Nella foto ecco Carrera ad Ascoli, in compagnia dell’agente Andrea D’Amico, in attesa della presentazione prevista nel pomeriggio. Il suo vice sarà Sergio Porrini.