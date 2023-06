Carrasco: “All’Atletico Madrid sono felice, ma ogni scenario di mercato è aperto”

Yannick Carrasco esterno dell’Atletico Madrid, ha parlato del possibile trasferimento in estate dal ritiro del Belgio aRTL.

Queste le sue parole: “Non voglio parlarne troppo perché ho ancora un anno di contratto e mi sto concentrando sul Belgio. Arriveranno le vacanze e poi penseremo a cosa potrebbe succedere. Qualunque cosa si dica, penso che andrò in ritiro con l’Atlético. Sono felice a Madrid ma non sai mai cosa può succedere ogni estate. Se dovesse succedere qualcosa, avviserò l’Atletico e cercheremo la soluzione migliore per tutti. Nelle prossime settimane sarà il momento di pensare alle offerte, se arriveranno. Potrebbe esserci anche un prolungamento del contratto con l’Atlético o posso arrivare alla fine del mio contratto. Tutto dovrà essere valutato”.

Come riportano dalla Spagna, sul giocatore c’è forte l’interesse del Barcellona.

Foto: Instagram Carrasco