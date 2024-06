Carrarese in B dopo quasi 80 anni. Calabro: “Abbiamo meritato di vincere i playoff. Io resto”

Antonio Calabro, allenatore della Carrarese, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria dei playoff e la conquista della Serie B.

Queste le sue parole: “Chi non ci dava per favoriti, forse non conosceva bene la materia. Nel girone di ritorno siamo, insieme al Vicenza, la squadra con la media punti più alta. Per il materiale tecnico che abbiamo a disposizione, potevamo osare qualcosa di più. Dedico questa vittoria a mio padre, mia madre, mia moglie e le mie figli. A tutti quelli che mi sono stati vicini nei momenti di difficoltà”.

Cosa è cambiato nella testa dei giocatori dopo il suo arrivo? “Tutto è cambiato, non c’è solo un motivo A livello tattico abbiamo messo un giocatore più avanti, se non fai certe cose puoi anche dirlo che sei un tecnico offensivo, ma se non lo fai vedere ai ragazzi rimangono solo parole. Quando abbiamo vinto 5-0 con la Torres, ho capito che ci sarebbero state le basi per fare bene e arrivare ai playoff. Abbiamo meritato di vincerli questi playoff. non è fortuna. Il doppio confronto con la Juventus è stato il più complicato ma per fortuna abbiamo beccato i bianconeri. Passando, soffrendo, quel doppio turno, abbiamo capito che potevamo vincere”.

Vicenza? “Abbiamo fatto una grande gara all’andata, anche se abbiamo fatto tutti i playoff senza un attaccante titolare. Il segreto di questa squadra sono i ragazzi che hanno giocato meno. I dirigenti sono stati bravi a prendere giocatori integri nel pieno della propria maturità calcistitica. Il lavoro ci ha permesso poi di raggiungere”

La Carrarese torna in B dopo 76, lei resta in panchina? “Io ho un contratto, certo che resto”.

Foto: twitter Carrarese