Carrarese, ecco lo staff di Antonio Di Natale

In seguito all’arrivo di Antonio Di Natale come nuovo allenatore del club, la Carrarese attraverso una nota ufficiale ha comunicato lo staff del nuovo tecnico:

“La Carrarese calcio 1908 rende nota la nuova composizione dello Staff tecnico:

Allenatore Responsabile Prima Squadra, Sig. Antonio Di Natale

Allenatore in Seconda, Sig. Marco Ceccomori

Allenatore dei Portieri, Sig. Angelo Lucetti

Collaboratore Tecnico, Sig. Stefano Pardini

Invariata, invece, la composizione dello Staff dei Preparatori Atletici e Sanitario.

L’occasione è gradita per porgere i più sentiti ringraziamenti alle persone di Mattia Baldini, Massimo Maccarone e Mauro Nardini per la professionalità mostrata nella militanza azzurra caratterizzata da grande senso di appartenenza e condivisione della causa che ha portato sportivamente in alto il nome della Carrarese calcio regalando importanti soddisfazioni alla Città ed ai supporters.”