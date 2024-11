Carragher sulle parole di Salah: “Questo è egoismo, sta pensando a se stesso e non al Liverpool”

La bandiera del Liverpool Jamie Carragher, oggi opinionista estremamente noto e autorevole in Inghilterra, ha detto la sua sulle dichiarazioni di Mohamed Salah, che nelle ultime ore ha parlato del proprio futuro (definendosi “più fuori che dentro”), generando non poche discussioni. Qui di seguito le dichiarazioni rilasciate a Sky Sports UK.

“Mi ha deluso. Le prossime due partite del Liverpool sono contro Real e City. Da quando è al Liverpool, si è fermato due volte in zona mista per rispondere alle domande. La terza volta ha deciso che fosse dopo una vittoria in trasferta contro il Southampton. E lo ha fatto per tirare fuori tutto questo. La priorità del Liverpool oggi è di vincere la Premier, non i rinnovi di Salah, Van Dijk o Alexander Arnold. Questo è più importante di qualsiasi cosa, e se continuerà a fare commenti o se il suo agente pubblica messaggi criptici, appare come egoista. È pensare a se stessi invece che al club”, ha aggiunto.

Foto: Instagram Liverpool