Carragher: “Il Real Madrid è forte, ma il Liverpool ha più esperienza rispetto la finale di Kiev”

Ai microfoni di As ha parlato a poche ore dalla finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid, Carragher che ha rilasciato queste dichiarazioni: “Rispetto ad allora è un Liverpool diverso, sia mentalmente sia tecnicamente. Nel 2018 Real Madrid aveva appena vinto due Champions di fila, mentre il Liverpool era già contento di aver raggiunto quella finale. Penso che la squadra di oggi abbia più qualità ed esperienza, per questo è migliore rispetto a quattro anni fa. Il Real invece non ha più Cristiano Ronaldo, uno dei migliori giocatori nella storia, ma c’è un Benzema che si è preso carico della squadra ed è il miglior attaccante d’Europa. Però non ci sono più CR7 e Ramos, mentre Modric e Kross hanno quattro anni in più di allora.La finale di Champions può essere decisiva visto che in estate non ci saranno tornei per le Nazionali. In questo momento Benzema è il favorito assoluto, ma se Mané dovesse vincere la Champions, dopo la Coppa d’Africa col Senegal, e magari segnare il gol decisivo in finale allora se ne potrebbe discutere”

Foto: Mundo Deportivo