Carragher giudica Lukaku: “Non è forte come viene definito. La sua deludente stagione lo ha dimostrato”

Ai microfoni di Msn Uk ha parlato l’ex difensore del Liverpool Carragher che si sofferma su Lukaku: “Quando era allo United e all’Everton ci si ponevano domande su quale sarebbe stata la sua carriera. E penso che quello che ho visto in questa stagione ha confermato che non è così bravo come alcuni dicono”.

Foto: Instagram Lukaku