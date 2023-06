Carragher: “Barella è uno dei migliori centrocampisti d’Europa. E’ completo in tutto”

Jamie Carragher, ex difensore del Liverpool, ha parlato in merito di Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter. L’ex difensore stravede per il giocatore sardo. Ecco le sue parole: “Penso che sia probabilmente uno dei migliori in Europa a giocare in quella posizione di mezzala destra a centrocampo. È un centrocampista totale, un box-to-box e fa anche diversi gol giocando in quella posizione”.

Foto: Instagram Barella