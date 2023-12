Carragher a valanga su Onana: “Errori inaccettabili. Se un portiere della Primavera…”

La critica non ha risparmiato Onana, dopo l’ennesima prestazione negativa in Champions contro il Galatasaray. Particolarmente critico è stato Jamie Carragher: “Ten Hag deve essere preoccupato per il futuro. Neanche un portiere dell’Under 18 potrebbe commettere un errore come quello sul secondo gol del Galatasaray. Se un portiere della Primavera venisse promosso e giocasse come Onana, probabilmente non vedrebbe più la prima squadra…”.

Foto: Instagram Onana