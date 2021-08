Carpi, respinto il ricorso dal TAR del Lazio. Il club biancorosso ripatirà dalle serie inferiori

Il TAR del Lazio ha rigettato il ricorso presentato dal Carpi contro la Lega Pro e la FIGC per la mancata iscrizione al campionato di Serie C: “Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) respinge la domanda cautelare contenuta nel ricorco introduttivo e nei motivi aggiunti. Compensa le spese della presente fase cautelare. – si legge nel comunicato del TAR – La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazioni alle parti”.

Per il Carpi quindi niente iscrizione in sovrannumero alla prossima Serie C, ma il club biancorosso dovrà ripartire dalle serie inferiori.