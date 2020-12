Carpi, ancora 15 contagi: i positivi al Covid sono ora 34

Il Carpi è alle prese con numerosi casi di Covid che continuano ad aumentare. Il club ha annunciato nuove positività nel gruppo squadra attraverso una nota pubblicato sul suo sito: “La società Carpi FC 1909 rende noto che l’esito del ciclo di tamponi molecolari, al quale è stato sottoposto il gruppo squadra biancorosso in data 21 dicembre 2020, ha fatto emergere 15 nuove positività al Covid-19. La società prosegue nell’opera di costante sanificazione degli ambienti e nella messa in isolamento dei tesserati positivi, procedendo come da protocollo a un nuovo ciclo di tamponi in data 23/12/2020. Sale così a 34 il numero dei positivi, confermando la presenza di un cluster di Covid-19 all’interno del gruppo squadra, come certificato dalle autorità sanitarie“.

Foto: sito ufficiale Carpi