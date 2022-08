CARNEY CHUKWUEMEKA, UNO “SPECIAL TALENT” PER IL CHELSEA

Carney Chukwuemeka è un nuovo calciatore del Chelsea. Il centrocampista classe 2003 arriva dall’Aston Villa e si lega ai Blues con un contratto di sei anni, fino al 2028. Affare da circa 24 milioni di euro bonus compresi. In Inghilterra è definito “Special Talent” e vedendolo giocatore è evidente come giovani di questo talento siano piuttosto rari sul panorama mondiale

Chukwuemeka è una mezzala offensiva che nelle prime apparizioni in Premier League è stato impiegato anche in posizione più avanzata. Box-to-box moderno, con mezzi fisici importanti e qualità tecniche sopra la media. Calciatore di strappo, agevolato dai 185 centimetri di altezza, dà il meglio di sé palla al piede, che sia in percussione o in dribbling. Tutto condito da un’ottima personalità: la base per poter dire la sua anche in un top club c’è tutta, sta a lui dimostrare di esserne all’altezza. Per essere un centrocampista, ha discreti numeri anche in zona gol: tre gol e sei assist in 18 partite nella Premier League Under 18.

Chukwuemeka è nato in Austria, a Eisenstandt, il 20 ottobre 2003, ma ha scelto la nazionalità inglese. Dopo aver iniziato a giocare nelle giovanili della squadra locale, nel 2016 il centrocampista viene acquistato dall’Aston Villa, che lo inserisce nella propria Academy. Il club inglese pagava un rimborso benzina al padre del ragazzo per l’ora di strada che serviva per portarlo al centro di allenamento, fino al 21 ottobre 2020, giorno in cui Carney firma il suo primo contratto professionistico con i Villains.

Sette mesi arriverà l’esordio in Premier League. Si renderà inoltre protagonista nella vittoria della FA Youth Cup da parte della formazione Under18, battendo in finale il Liverpool per 2-1. Al termine della stagione, verrà premiato come miglior giocatore dell’Academy del club per l’annata 2020/21.

Aggregato in pianta stabile, il 28 agosto 2021, Chukwuemeka scende in campo da titolare per la prima volta nel match di campionato pareggiato per 1-1 contro il Brentford. Confermato nelle rotazioni anche dopo l’arrivo di Steven Gerrard sulla panchina degli inglesi, il centrocampista classe 2003 colleziona in tutto tredici presenze, di cui undici in campionato e due in Coppa di Lega. Poco meno di un mese fa ha vinto il campionato Europeo U19 con l’Inghilterra segnando in finale contro Israele.

Adesso il grande salto. La nuova proprietà dei Blues ha deciso di regalare Chukwuemeka a Tuchel per gettare le fondamenta per il centrocampo del futuro. Le aspettative ci sono, le qualità anche: parola al campo. I riflettori dei Blues sono puntati sul talento inglese.

