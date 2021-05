Carnevali: “Un peccato che De Zerbi vada all’estero. Italiano? Un ottimo allenatore”

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, intervenuto a La politica nel pallone su Rai Gr Parlamento ha parlato del futuro allenatore del club dopo l’addio, ormai annunciato, di Roberto De Zerbi in vista della prossima stagione: “Ormai da qualche ora è un addio sicuro, il mister ha voluto prendere questa decisione. E’ chiaro che come società siamo molto dispiaciuti ma anche riconoscenti per il grande lavoro svolto. Ci spiace senza dubbio, perché c’é un legame particolare col mister, ma gli facciamo un grande in bocca al lupo: lo seguiremo e sicuramente saremo i suoi primi tifosi“.

Sul suo possibile sostituto: “Prima di tutto voglio dire che è un peccato vada all’estero, perdiamo un allenatore importante, giovane, con idee. Ora ci concentriamo sul nuovo allenatore, bisogna ripartire da qui, finora non abbiamo avuto alcun contatto anche perché non è facile: dobbiamo valutare tante cose, dall’aspetto tecnico all’aspetto umano. La scelta non sarà semplice, anche se ci sono tanti allenatori disponibili. Ipotesi Italiano? Ha dimostrato di essere un ottimo allenatore, ha un contratto con lo Spezia e non ci siamo mai permessi di contattare un tecnico legato ad altre società. Come lui ce ne sono altri bravi, la scelta va ponderata. E potrebbe anche essere straniero”.

Foto: Twitter Sassuolo