Intervenuto ai microfoni di Sportitalia durante la diretta di fine mercato, il direttore del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha ha commentato l’infortunio di Domenico Berardi: “Fortunatamente l’infortunio non è serio, ma starà lontano dal campo un mese, forse qualcosa in più. Non è serio come sembrava all’inizio”.

Foto: Sassuolo Instagram