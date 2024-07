Carnevali sul futuro di Berardi: “Deve arrivare qualcosa di importante”

L’ad del Sassuolo Carnevali, intervistato da Sky Sport, ha parlato del suo fuoriclasse e capitano neroverde Berardi: “Dirò sì o no? Vediamo che cosa arriva, deve arrivare qualcosa di importante. Per noi è il nostro campione, senza di lui abbiamo avuto difficoltà enormi quest’anno e probabilmente ci è costata un po’ di retrocessione la sua mancanza”. Da tempo ormai sotto i riflettori del calciomercato, l’esterno italiano sta recuperando dal grave infortunio subito nel corso della passata stagione e Carnevali ha voluto precisare quella che è la priorità assoluta in questo momento: “È importante il suo recupero nei tempi giusti. E poi ci può stare, è un giocatore che ogni estate ha delle richieste. Sono convinto che arriveranno anche questa estate”.

Foto: Instagram Sassuolo