Carnevali sul -10 alla Juve: “Campionato falsato? Non credo. Ma speriamo si chiuda tutto presto”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il direttore generale del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha così commentato i dieci punti di penalità inflitti dalla Corte Federale alla Juventus: “Se una sentenza del genere può condizionare i giocatori? Credo di sì, soprattutto se arriva poche ore prima della partita…”.

Poi ha proseguito: “Campionato falsato? Non credo… C’è la giustizia sportiva che sta facendo il suo percorso, ma speriamo che si concluda presto per avere chiarezza in merito a questa e alla prossima stagione, perché oltre alla Juve ci sono altri club che devono strutturarsi e organizzarsi per quello che sarà il prossimo campionato”.

Foto: Twitter Sassuolo