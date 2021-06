Carnevali conferma: “Vogliamo tenere Raspadori anche se ho un ottimo rapporto con Marotta”

L’ad del Sassuolo Carnevali ha parlato anche di Raspadori durante l’inaugurazione della sede estiva del calcio mercato: “Raspadori e Scamacca? Penso che siano due ragazzi che hanno richieste ma la volontà è di trattenerli perchè sono ragazzi giovani e la politica del Sassuolo è trattenere i ragazzi giovani. Poi arrivano delle offerte importanti. Terremo fede al nostro pensiero ed è far sì che restino con noi. Se l’Inter mi ha chiesto Raspadori? Sì, con l’amico Beppe (Marotta, ndr) abbiamo parlato, ma è normale. È un giovane di prospettiva che non pensiamo di cedere. I rapporti con l’Inter sono ottimi, se riusciamo a far sì che restino in Italia ci fa piacere perchè valorizziamo il nostro campionato, ma è inutile nascondere che le opportunità dall’estero sono diverse da quanto possono offrire in Italia”.

Su Boga: “Lui ha fatto bene a correggere il tiro, il giocatore che fa certi tipi di richieste non coincide con il nostro modo di comunicare. Io credo che resterà con noi anche il prossimo anno”.

Foto: Facebook Sassuolo