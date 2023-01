Carnevali su Frattesi: “Uno dei giocatori più importanti e in questa finestra di mercato rimarrà”

L’Amministratore Delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato ai microfoni della trasmissione Radio Anch’io Sport in onda sulle frequenze di Rai radio 1. Dopo un breve commento sulle plusvalenze, il dirigente neroverde ha blindato Davide Frattesi, uno dei trascinatori della rosa di Dionisi. Il ventitreenne centrocampista, classe ’99, spesso è al centro di voci di calciomercato ma il suo apporto alla squadra resta invariato: cinque reti e tante ottime prestazioni nelle venti partite di Serie A disputate finora. Le parole di Carnevali: “Dionisi non si riferiva a Frattesi quando ha detto di non volere giocatori che non siano motivati. Frattesi, anzi, è un esempio. Un giocatore e ragazzo straordinario. Magari qualcun altro vorrebbe giocare di più, però alla base di tutti i lavori ci devono essere motivazioni: se non le hai o non le trovi, la società deve fare delle altre scelte. Davide è uno dei nostri giocatori più importanti e in questa finestra di mercato rimarrà senz’altro”.

Foto: Twitter ufficiale Sassuolo