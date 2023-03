Carnevali su Frattesi: “Ottimo rapporto con la Roma. Dipende dalle richieste, vedremo chi si avvicinerà”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha così parlato a pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida contro la Roma: “Ci aspettavamo una crescita generale di tutto il gruppo. Abbiamo fatto delle cessioni importanti e acquistato calciatori giovani, come Laurienté che è un giocatore di gran prospettiva e ci darà grandi soddisfazioni. Come lui anche altri stanno crescendo in questa seconda parte di stagione”.

Poi ha proseguito parlando di Davide Frattesi: “Ha sempre manifestato la sua fede giallorossa? Al di là della fede, dipende che tipo di richieste abbiamo. Siamo una società ambiziosa, che vuole anche crescere di anno in anno, vedremo quali squadre si avvicineranno e che possibilità ci saranno. Con la Roma abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto, abbiamo tanti ragazzi che sono cresciuti nel vivaio giallorosso, per cui vedremo, mancano ancora tanti mesi al mercato”.

Foto: Twitter Sassuolo