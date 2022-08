Carnevali su Berardi: “La nostra volontà è di rinnovare il contratto”

Intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Juventus-Sassuolo, l’amministratore delegato dei neroverdi, Giovanni Carnevali, ha parlato della trattativa per il rinnovo di Domenico Berardi:”Per noi è il giocatore più importante che abbiamo, non è vero che è stata un’estate tranquilla, ci sono state delle richieste. La nostra volontà è di rinnovare il contratto, speriamo di chiudere la trattativa, per noi è un grande acquisto. Ce l’hanno chiesto sia in Italia che all’estero”.

Foto: sito Sassuolo