Carnevali: “Squadre B? La domanda da farsi è perché ce l’abbia solo la Juve. Se non cambiano le regole a cosa servono?”

L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato dei problemi del calcio italiano ad un evento a Roma, a Tor Vergata.

Uno dei temi è stato sui giovani e sulle squadre B, ora solo la Juve ne ha una: “Il problema non è il Sassuolo che non ha una squadra B, la domanda da farsi è perché ce l’abbia soltanto la Juventus. Se le regole non cambiano, è inutile creare una seconda squadra. Le formazioni B dovrebbero essere viste come un percorso di crescita per poter preparare i giocatori giovani alla prima squadra. Per come sono immaginate adesso, questa filosofia non viene rispettata. E poi bisogna intervenire sui costi, oggi proibitivi. Mi auguro che la FIGC si muova su questo tema importante”.

Foto: Twitter Sassuolo