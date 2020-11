Carnevali: “Sogno Champions? Cercheremo di esaudire il desiderio di Squinzi”

Giornata di festa al Mapei Football Center per l’intitolazione della via d’accesso che è stata intitolata a Giorgio Squinzi. Queste le parole dell’ad dei neroverdi Giovanni Carnevali come raccolto da Sky Sport: “Per noi è molto importante avere tre calciatori in Nazionale. Siamo felici di questa giornata perché avere la Nazionale che si allena nel nostro centro sportivo e poi gioca al Mapei Stadium è un grande onore vista la ricorrenza di oggi. Punto di arrivo?Non è un punto di partenza visto che il progetto è iniziato qualche anno fa. Deve essere visto come continuità nel progetto che la proprietà ha sempre voluto di costruire un percorso vincente. Champions e sogno di Squinzi? Noi ci proviamo, cercheremo di fare il massimo per cercare di esaudire questo suo desiderio. Siamo convinti che lui dall’alto ci guarda e ci sostiene.”

Foto: twitter Sassuolo