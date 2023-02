Carnevali: “Soddisfatti per la cessione di Traoré”

L’Amministratore Delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato della cessione di Hamed Traoré al Bournemouth ai microfoni di Sky Sport: “C’è soddisfazione per la vendita di Traoré, sia a livello economico che per l’arrivo di un altro giocatore del Sassuolo in Premier League. Speriamo che la sua uscita non comporti difficoltà, visto che comunque abbiamo fatto degli innesti buoni e speriamo che si inseriscano nel modo migliore. La squadra è in crescita”.

Foto: Twitter ufficiale Sassuolo