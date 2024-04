Carnevali: “Siamo convinti di poterci salvare. Lavoriamo come abbiamo fatto in questi anni”

L’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali, a pochi istanti dal calcio d’inizio del match da giocare con il Milan, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, ai microfoni di DAZN:

“Sotto l’aspetto lavorativo è stata una settimana intensa, potrei dire anche serena. La società sta vivendo questo momento on la massima attenzione, con la convinzione di sapere che possiamo farcela. C’è la consapevolezza che siamo in un momento difficile, quindi possiamo solo lavorare tanto come abbiamo sempre fatto in questi anni”.

Foto: Twitter Sassuolo