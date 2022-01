Carnevali: “Raspadori? Abbiamo rifiutato un’offerta inglese. Defrel? Resta con noi”

L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato a Sportitalia anche in merito ad altre situazioni di calciomercato legate ai neroverdi.

Queste le sue parole: “Su Raspadori: “C’è stata una richiesta da una proprietà inglese, ma è un calciatore importante e a gennaio non lo cediamo. Lo stesso per Frattesi. Abbiamo già tolto Boga, quindi, in uscita va bene anche così”.

Su Defrel: “Non partirà, non andrà alla Sampdoria, resta con noi. Con la cessione di Boga all’Atalanta siamo a posto”.

Foto: Twitter Sassuolo