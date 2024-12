Carnevali: “Proveremo a fare lo sgambetto al Milan. Berardi? Sarebbe utile a tutti”

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha rilasciato un’intervista ad Italia 1 prima del match di Coppa Italia contro il Milan” “È sempre qualcosa di speciale, è vero che abbiamo avuto la possibilità di giocare a san siro per undici anni. Ritornarci è una grande gioia e soddisfazione, così come giocare contro una grande squadra come il Milan”

Sulla Roma: “Non c’è nulla, non ho avuto nessun contatto con la Roma. Sono abituato a lavorare in questo modo. La Roma è un club a livello mondiale ma in questo momento penso che sia giusto essere concentrato sul Sassuolo. Il nostro obiettivo è tornare in Serie A ma sappiamo che dobbiamo lavorare molto”.

Su Berardi: “Un giocatore come lui sarebbe utile a tutti. Dobbiamo pensare all’utilizzo che dobbiamo farne noi. Normale che un campione come lui abbia richieste ma l’importante è che torni al top e ci sta arrivando. Oggi dobbiamo essere contenti di averlo in questa squadra anche se stasera non gioca”.

Infine: “Sgambetto al Milan? Eh, ci proviamo”.

Foto: Twitter Sassuolo