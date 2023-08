Carnevali: “Parole di Berardi? Credo che abbia parlato in modo scherzoso. E’ da lui che ripartiamo”

Prova a smorzare i toni Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, che si è espresso dopo le parole di Domenico Berardi, abbastanza criptico sul futuro.

Queste le sue parole: “Il calciomercato è ancora lungo e questo discorso non vale solo per Berardi, ma per tutti i giocatori. Credo Domenico l’abbia detto in tono scherzoso perché lui è la nostra bandiera e credo ci sia comunque il desiderio da parte nostra di continuare in questo percorso. E’ da lui che dobbiamo ripartire ogni anno”.

Quanto c’è ancora da fare in entrata e in uscita?

“Abbiamo già fatto tanto, ad oggi abbiamo già acquistato sette calciatori di cui sei italiani. Ci sono ancora tante altre cose, è un mercato difficile e complesso e tanti trasferimenti non ce ne sono. Noi andiamo avanti col progetto degli italiani, abbiamo preso diverse promesse Quest’anno abbiamo ceduto Frattesi e la speranza è quella di trovare altri giocatori in grado di ripetere il suo percorso”.

Foto: twitter Sassuolo