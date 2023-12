Carnevali: “Non vendo Berardi a gennaio. Mourinho? Dispiaciuto dalle sue parole”

L’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta, in cui ha parlato tra le altre cose anche di Domenico Berardi, stroncando sul nascere qualsiasi ipotesi di partenza a gennaio: “Non lo vendo, glielo dico subito. A gennaio non vendo nessuno e, in base alle opportunità che si verranno a creare, vedremo come intervenire. Noi ascoltiamo tutti e valutiamo. Ma a gennaio non vendiamo i giocatori importanti”.

Sulle parole di Josè Mourinho: “Mi è dispiaciuto sentire certe parole da un grande allenatore. Per noi educazione e rispetto sono alla base di tutto e nessuno può insegnarci queste cose“.

Foto: Carnevali Giovanni