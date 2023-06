Carnevali: “Nessuno in vantaggio per Frattesi. Mulattieri e Volpato? Ci interessano indipendentemente”

Sono ore calde in casa Sassuolo. E tal proposito l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, si è fermato a parlare con i cronisti presenti sotto alla sede milanese del club neroverde: “Io apprezzo la vostra professionalità, ma ci sono momenti in cui non è facile raccontare cosa sta succedendo. Stiamo parlando con più squadre ma e ancora lunga”. E su Frattesi: “Non c’è nessuna squadra più avanti delle altre, la strada è ancora lunga. Nuovi incontri? In questi giorni ne stiamo facendo diversi, con varie società e procuratori. Non è una trattativa facile… vediamo”.

Infine, su Mulattieri e Volpato: “A noi i giovani interessano, il Sassuolo ha sempre avuto un occhio di riguardo, oggi abbiamo visto Volpato perchè ci interessa anche conoscere personalmente i ragazzi per capire anche come sono a livello di valori umani. Mulattieri e Volpato, indipendentemente da Frattesi, ci interessano”.

Foto: Twitter Sassuolo