Carnevali: “Mi dispiace per la Juventus, fa male al nostro sistema. I nostri giocatori più importanti non si muoveranno”

L’Amministratore Delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato ai microfoni di Dazn prima del calcio d’inizio della partita di Serie A contro il Monza all’U-Power Stadium. Il dirigente dei neroverdi ha rilasciato un breve commento sull’esito dell’udienza in cui la Juventus è stata penalizzata di ben 15 punti in classifica: “Mi dispiace, fa male per il nostro sistema. Speriamo che possa dare la possibilità di ripartire, come calcio italiano siamo in difficoltà”.

Calciomercato: “I giocatori più importanti, fino al termine, della stagione non si muoveranno”.

Foto: Twitter ufficiale Sassuolo