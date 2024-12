Carnevali: “Marotta è il migliore in assoluto. Vederlo presidente dell’Inter è la cosa più giusta”

Giovanni Carnevali, attuale amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato a GR Parlamento durante ‘La Politica nel pallone’, soffermandosi sul rapporto con Beppe Marotta, presidente dell’Inter.

Queste le sue parole: “Che effetto fa vedere Beppe Marotta presidente dell’Inter? Io credo di aver iniziato a collaborare con lui circa 39 anni fa. Lui era già un direttore sportivo affermato, era nel calcio Monza in Serie B, mi ha visto crescere ed è giusto che io riconosca in lui il mio maestro. E adesso vedere lui presidente di una squadra come l’Inter è la felicità ma questo è il riconoscimento al lavoro che fa perché credo sia da considerare il miglior dirigente se non il migliore assoluto per cui è la cosa più giusta che ci potesse essere”.

Foto: sito Sassuolo