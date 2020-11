Carnevali: “Locatelli, Berardi e Boga in 3 valgono 140 milioni”

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato di mercato alla Gazzetta dello Sport e dei suoi gioielli, che sono appetiti da mezza Europa.

Queste le sue parole: “Locatelli, Berardi e Boga li abbiamo tenuti volentieri e valgono sempre di più, almeno 140 milioni. L’affare più difficile? Strappare Locatelli al Milan. La nostra spesa maggiore per un giovane in cui credevano in pochi. Da milanista il patron Squinzi aveva puntato molto su questa operazione: ha fatto in tempi a godersi la sua ascesa, è stato il suo più grande investimento ma ben ripagato. Il Sassuolo ha un’idea unica di gioco e i calciatori vengono scelti con requisiti precisi che rientrano nella nostra filosofia, puntando sul rapporto qualità/prezzo, per poi farli esplodere e cercare di rivenderli a grandi società ad un costo importantissimo”.

Foto: Twitter uff. Sassuolo.