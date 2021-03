Carnevali: “Locatelli alla Juve? Merita una grande squadra”

Intercettato dai microfoni di Tuttosport, l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato del futuro di uno dei gioielli neroverdi, ossia l’ex Milan Manuel Locatelli: “Se può andare alla Juventus o al Manchester City? Il mio auguro è che sia una grandissima società: che sia la Juve o il City o altre di valore mondiale, non so. Se lo merita e ha caratteristiche per ambirci”.

Foto: twitter Sassuolo