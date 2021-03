Carnevali: “L’Europa è un obiettivo. De Zerbi? Vogliamo trattenerlo con noi”

Cosa significano per voi le 100 panchine in A di De Zerbi?

“Per me ha un significato importante perché vuol dire che la scelta di un allenatore giovane ha detto che siamo lungimiranti. E’ un tecnico di gran qualità e prospettiva e può ambire ai grandi club, ma la nostra volontà è andare avanti con lui perché possiamo crescere ancora insieme”.

Quindi nel vostro progetto c’è almeno un’altra stagione con De Zerbi?

“Anche più di una”.

