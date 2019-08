Carnevali: “Lavoriamo per un difensore e una punta. Su Paletta, Tonelli e Kouame…”

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha fatto il punto sul mercato in casa neroverde ai microfoni di Sportitalia: “Stiamo lavorando, è opportuno completare la rosa: siamo partiti bene, abbiamo fatto diversi acquisti ad inizio mercato e questo è stato utile perché abbiamo avuto il modo di provarli a lungo. Qualcosa ancora dobbiamo fare: ci manca un difensore centrale ed una punta. Ci manca un difensore centrale. Tonelli e Paletta? Smentisco, così come smentisco anche l’interesse per Kouame”.

Foto: Sassuolo Twitter