Carnevali: “Lavoriamo insieme alla Lega sulla riforma della giustizia sportiva”

Al termine dell’Assemblea della Lega Serie A, anche il direttore generale del Sassuolo Giovanni Carnevali ha detto la sua sullo svolgimento della riunione: “Si è fatto ciò che c’era da fare. L’Advisor è stato scelto e si è quindi portato avanti un progetto della Lega. A parte qualche piccolo disaccordo con De Laurentiis, credo che questa volta sia stata evidente l’unità di intenti tra Presidenti e Lega”. Il Presidente del Napoli ha abbandonato l’Assemblea in anticipo in maniera brusca: “Non era d’accordo su alcuni aspetti riguardanti i diritti televisivi. Ma sono cose già votate in precedenza, bisognerebbe concentrarsi sui nostri progetti futuri. All’ordine del giorno c’è stata anche la riforma della giustizia sportiva. Questo è un argomento che vogliamo portare avanti, servirà tempo ma sappiamo cosa fare”. Non è mancata una battuta sul futuro calciomercato: “Su Frattesi non ci sono soltanto Juventus e Inter“.

Foto: Twitter Sassuolo