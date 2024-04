Carnevali: “Lasciamo per strada due punti pesanti. Per il futuro mi aspetto di non trovare più arbitraggi del genere”

Nessuno si sarebbe aspettato di trovare Salernitana e Sassuolo in questa posizione di classifica rispetto alle previsioni di inizio stagione: “E’ vero. Devo dire che sono dispiaciuto per noi, ma anche per loro. Con la società granata c’è un buon rapporto. Per quanto ci riguarda, è evidente che la classifica certifica che diverse cose non abbiano funzionato. Vorrei ricordare anche che abbiamo dovuto fare a meno per tanto tempo di un calciatore del livello di Berardi e non è una cosa di poco conto”.

Che partita è stata e che finale di stagione dobbiamo attenderci? “Dobbiamo crederci fino alla fine perchè ci sono tutte le possibilità di salvarci. Stiamo lavorando per tirarci fuori da questa situazione, chiaramente dispiaciuti per questo pareggio subito in rimonta. Nel primo tempo abbiamo fatto delle cose buone noi, nella ripresa c’è stata la reazione della Salernitana. La posta in palio era elevatissima per entrambe. Per il futuro mi aspetto di non trovare più arbitraggi del genere”.