Carnevali: “La Juve sta già pagando i bonus per Locatelli. Traoré? Nessuna prelazione per lui”

L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato a Radio Deejay in merito ai pezzi pregiati del suo club e del mercato.

Queste le sue parole: “Anche quest’anno pagamenti come divani e divani? Magari, se potessimo farlo sarei felicissimo. È una battuta e la prendo come tale perché con Locatelli abbiamo fatto una cessione di 30 milioni più 8,5 di bonus e la Juve sta già pagando questi bonus, perché sono legati alle presenze. Se potessi fare una cessione del genere firmerei anche subito. La La Juventus non ha il diritto di prelazione su Traorè: il giocatore è completamente del Sassuolo dall’estate scorsa.”

Su Scamacca e Raspadori: “65 milioni non bastano? È vero. La cessione della Fiorentina d Vlahovic, a scadenza tra un anno, ma comunque di un giocatore importante è stata fatta a 75 milioni di euro. Scamacca, Raspdori e Frattesi sono anche loro giocatori di grandissime qualità con margini di crescita. Fissare un prezzo è difficile, specie perché il mercato italiano è fermo e tutti i club sono in sofferenza. Ma al di là del prezzo, i nostri hanno grandi qualità. Per il prezzo ci sarà tempo.”