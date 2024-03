Carnevali: “Infortunio Berardi? La sua mancanza ci preoccupa. Sono convinto che quando rientrerà sarà più forte di prima, lo aspettiamo”

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di Gr Parlamento, canale radiofonico edito dalla Rai. Questo il suo commento sulla notizia ufficiale delle scorse ore della rottura del tendine d’Achille per capitan Domenico Berardi, che sarà così costretto a restare fuori dai campi da gioco fino al termine della stagione e anche oltre: “Per noi e per il ragazzo è la notizia peggiore, peggio anche del risultato perché lo terrà fuori dal campo e anche l’Europeo. La sua mancanza ci preoccupa perché è un giocatore di una qualità immensa. Spero che si risolva tutto il prima possibile, lo aspettiamo e speriamo torni più forte di prima con la squadra in Serie A”.

Tornerà a giocare?

“Sono convinto che quando rientrerà sarà più forte di prima, lo aspettiamo e lo aspetta tutto il calcio in generale. Lui è il nostro campione, è un giocatore determinante ma non dobbiamo pensare ora alla sua mancanza perché dobbiamo affrontare le prossima partite senza di lui e dando il massimo.”

Per tutto il Sassuolo il momento è molto delicato.

“Questa è un’annata particolare. Siamo riusciti a vincere contro Inter, Juventus e Fiorentina ma abbiamo perso tanti punti. Abbiamo perso certezze, non è certamente una delle migliori.”

Foto: sito Sassuolo