Carnevali: “Importante per noi aver trattenuto Berardi. La Juventus è andata vicina ad acquistarlo ma poi non si è concretizzato nulla”

L’ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato a Sky Sport del trasferimento saltato di Domenico Berardi alla Juventus. Ecco le sue parole:

L’essere riusciti a trattenere Berardi per noi è una cosa importantissima, parliamo di un campione vero. Sono sorpreso che in tanti anni non ci siano stati grandi club a essersi avvicinati a lui. Noi siamo contenti di tenerlo, finché ci riusciamo ben venga. La Juve quest’anno ci è andata vicina, ma alla fine l’affare non si è concretizzato perché per noi il giocatore ha un valore importante”.

Foto: Twitter Sassuolo