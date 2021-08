Carnevali: “Il nostro motto è pedalare. Cessioni? Qualcosa faremo”

Intervistato da Sky Sport, l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali ha parlato del mercato neroverde.

Queste le sue parole: “Mai smettere di pedalare è il nostro motto, la strada è sempre in salita. Anche dopo aver raggiunto un risultato storico, penso alla conquista di un posto in Europa League, non ci siamo mai fermati, consapevoli di dover lavorare sempre di più. Tutte le società hanno avuto perdite economiche, noi forse ci siamo trovati ad essere meno impreparati rispetto ad altre società. Cessioni? Qualcosa dovremo fare, vogliamo chiudere il bilancio in attivo, ma senza cedere i nostri calciatori importanti. Cerchiamo calciatori con prospettive importanti, che ci aiutino a continuare questo progetto entusiasmante e importante”.