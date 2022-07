Carnevali frena per Scamacca al Psg: “Siamo fermi. Per ora niente di concreto”

Dopo aver parlato della trattativa con la Roma per Davide Frattesi, c’è stato spazio anche per Gianluca Scamacca nel corso dell’intervento di Giovanni Carnevali ai microfoni di Sportitalia. L’amministratore delegato del Sassuolo ha frenato sull’eventuale passaggio del centravanti della Nazionale italiana al PSG: “Scamacca al Paris Saint-Germain? Siamo fermi. Per il momento niente di concreto“.

Foto: Twitter Vivo Azzurro