Carnevali: “Frattesi resta, ne riparleremo a giugno. Rifarei le scelte di questa estate”

A pochi minuti dalla fine del calciomercato, il direttore sportivo del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha così parlato ai microfoni di Sportitalia: “Frattesi resta, nessun dubbio. Se ne riparlerà a giugno”.

TRAORÉ “Con il Bournemouth è un po’ di giorni che ne stavamo parlando. Soltanto che avevamo fatto una richiesta, ed è stata esaudita adesso. La nostra volontà era di non cederlo a un prezzo diverso. Penso che operazioni del genere non ce ne siano state così tante”.

MERCATO ESTIVO “Allora, come risultato avrei voluto fare qualcosa di diverso. Onestamente non sono soddisfatto di ciò che ha fatto la squadra fino a domenica scorsa. Ma già con il Monza avevamo visto segnali di ripresa. Abbiamo due obiettivi: mantenere la categoria ottenendo piazzamenti buoni e di tenere in pari i bilanci. Rifarei le stesse scelte fatte questa estate”.

DIONISI “Non ha mai rischiato. Cambiare i calciatori e il modulo non è facile, dobbiamo mantenere un certo equilibrio. Sono dieci anni che il Sassuolo è in Serie A, ci siamo abituati bene, ma ci possono essere dei momenti di difficoltà”.

FRATTESI “Abbiamo venduto Traoré a 30 milioni, per cui…”

SKRINIAR-ZANIOLO “Ogni società ha le sue problematiche, da domani si rinizierà. L’Inter ha fatto bene con Skriniar, mentre la Roma dovrebbe recuperare Zaniolo”.

MILAN “Dopo il risultato della Supercoppa è entrato in un momento negativo, ma ne uscirà. È una grande squadra con una grande società”.

