Carnevali: “Felici del ritorno di Berardi. Italiano in futuro? Bravo ma continueremo con De Zerbi”

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SkySport prima dell’inizio del match contro lo Spezia. Dal ritorno di Berardi: “Berardi è un giocatore molto importanti e con la sua assenza alla squadra è mancata la possibilità di fare qualcosa di differente. Siamo felici che sia tornato” alle voci di su Italiano per un futuro al Sassuolo: “Italiano nome per il Sassuolo del futuro? Sta dimostrando di praticare un bel calcio. Noi siamo fortunati ad avere De Zerbi che ha grandi qualità ed è importante continuare con lui. Attualmente non pensiamo altro che a continuare con lui”, queste le dichiarazioni dell’ad neroverde.

Foto: You tube